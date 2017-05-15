端午節勿放「粽」過度 朴醫推「軟食」概念

營養師建議每餐以1顆粽子為原則，一天不要超過3顆。（朴醫提供）

營養師建議搭配蔬菜湯能讓飲食更均衡。（朴醫提供）

端午節即將到來，朴子醫院營養師毛柔壹針對吞嚥功能不佳的年長者，提出五穀粽食材配方，搭配3大原則，「五穀浸泡、葉菜勾芡、軟質水果」讓飲食更均衡，供民眾端午佳節為長輩準備料理時參考。

毛柔壹表示，長輩食用五穀粽的好處主要是因為五穀粽熱量低，營養且好消化，可以充分嚼碎，而傳統糯米粽比較黏Q，而且咬入口內不易嚼碎，如果消化功能不佳食物在腸胃內停留過久，容易引起漲氣。改用五穀粽正好可以避免此一問題。

至於內餡可利用豆干取代肥肉，或者白肉取代火腿臘肉，選用栗子取代蛋黃，但也提醒民眾，若有慢性疾病，例如腎臟病患應避免吃五穀米粽，可以選用西谷米粽或單純白米粽，因五穀粽含均是含磷、鉀成分高的食材，建議腎臟病患少食為妙。

另搭配蔬菜湯能讓飲食更均衡，同時增加膳食纖維，或者購買陳皮、山楂、烏梅煮熱茶湯飲用，可以消暑解膩、照顧腸胃，每餐以1顆粽子為原則，一天不要超過3顆，也不要加過多含鈉量高調味料，或者用新鮮的蔥末、洋蔥、蕃茄泥、蒜末及薑末替代部分的醬料。

至於水果類的食物，若較硬的水果，如蘋果、梨子等可以切成薄片或是以湯匙刮成水果泥給咀嚼功能不佳的長輩食用，另外較軟質水果例如，如香蕉、西瓜、水蜜桃、木瓜、芒果、奇異果、火龍果等都很適合食用，也可以打成果汁酌量加水稀釋，不要過濾以增加膳食纖維的攝取，但是要避免再加入多餘的糖份。

(中時)