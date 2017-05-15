2歲男童被撞骨折 肇事機車騎士竟留假電話

肇事白色重型機車。(翻攝畫面)

男童傷勢嚴重。(翻攝畫面)

男童腿被撞骨折，家人好心疼。(翻攝畫面)

高雄市茄萣區一名2歲大男童，13日下午17時5分許，跟奶奶及媽媽等家人至茄萣區濱海路三段濱海公園岸堤處遊玩，一輛由2名穿著黑色衣服男子共乘白色重機車突闖入，不慎撞傷男童，家人焦急男童傷勢，顧著聯繫男童父親駕車將男童送醫，當下未報警處理，只留了肇事男子的手機號碼，隨即離去。

所幸男童腿被撞骨折，無生命危險，但傷勢嚴重，令家人看了好心疼。事後家屬想起要向騎車騎士求償，卻發現電話號碼是假的，因為電話那頭接聽電話是名女子，人在北部，她在電話中稱，根本不認識肇事機車騎士，才驚覺上當受騙，男童父親趕緊向警方報案。

茄萣分駐所表示，正在調閱案發地點周遭各路口監視器畫面，逐一檢視可疑的白色重型機車，希望能在最短時間內查出惡劣的肇事騎士到案。

由於該肇事地點非屬道路範圍，濱海公園出入口均設有禁止機車進入標語，警方也將聯繫市府權責單位設立路障，防止機車進入行駛，並持續加強勸導違規進入機車，維護民眾的安全。

(中時)