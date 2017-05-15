明星賽可能變兄弟內戰 王勝偉驚呼：真的假的
中華職棒明星賽最大賣點之一，就是能看各隊好手齊聚一堂在場上獻技，不過至今的票選卻由中信兄弟的「一片黃海」占據領先群，兄弟王勝偉15日出席明星賽活動時，聽到這個結果也不敢置信，他認為不到最後也還不知道結果，但若真的演變成「兄弟內戰」，他最希望能和洋投伍鐸一較高下。
攤開中職現在明星紅白兩隊票選結果，資歷3年以上球員齊聚的明星白隊，12個名額僅富邦悍將外野手高國輝卡到1個名額，其他11人都是兄弟球員，明星紅隊狀況則略好一些，12個名額有4名非兄弟球員，且領先的票數幾乎都至少20000票起跳，是很難被超越的數字。
雖然票數領先，不過王勝偉認為沒到最後，一切還很難說，不過如果真的成真，年輕打者有機會讓大家看看打出的球有多強勁，像陳琥這樣的潛力新秀，也可以試試身手，也是一件好事，他還打趣的說要和陳琥對決，看球速飛快的陳琥，會不會打斷他的球棒。
而自2008年打職棒、連續9年入選明星賽的王勝偉，目前在白隊以94493票暫居領先，相當有望第10度入選明星隊，這次明星賽首度進軍東台灣的花連，出身台東縣的他，也很期待再家人面前獻技，「例行賽要求穩定，明星賽就可以放手去秀，氣氛還是不太一樣，希望到時可以盡自己所能展現身手。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。