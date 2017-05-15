明星賽可能變兄弟內戰 王勝偉驚呼：真的假的

中信兄弟內野手王勝偉15日出席明星賽活動。(蔡銘仁攝)

中華職棒明星賽最大賣點之一，就是能看各隊好手齊聚一堂在場上獻技，不過至今的票選卻由中信兄弟的「一片黃海」占據領先群，兄弟王勝偉15日出席明星賽活動時，聽到這個結果也不敢置信，他認為不到最後也還不知道結果，但若真的演變成「兄弟內戰」，他最希望能和洋投伍鐸一較高下。

攤開中職現在明星紅白兩隊票選結果，資歷3年以上球員齊聚的明星白隊，12個名額僅富邦悍將外野手高國輝卡到1個名額，其他11人都是兄弟球員，明星紅隊狀況則略好一些，12個名額有4名非兄弟球員，且領先的票數幾乎都至少20000票起跳，是很難被超越的數字。

雖然票數領先，不過王勝偉認為沒到最後，一切還很難說，不過如果真的成真，年輕打者有機會讓大家看看打出的球有多強勁，像陳琥這樣的潛力新秀，也可以試試身手，也是一件好事，他還打趣的說要和陳琥對決，看球速飛快的陳琥，會不會打斷他的球棒。

而自2008年打職棒、連續9年入選明星賽的王勝偉，目前在白隊以94493票暫居領先，相當有望第10度入選明星隊，這次明星賽首度進軍東台灣的花連，出身台東縣的他，也很期待再家人面前獻技，「例行賽要求穩定，明星賽就可以放手去秀，氣氛還是不太一樣，希望到時可以盡自己所能展現身手。」

(中時電子報)