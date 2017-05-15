翁立友承諾 照顧謝金晶就交給我
豬哥亮因大腸癌病逝，謝金晶的師兄翁立友15日晚間從新加坡返台，他與謝金晶情同兄妹，過去合唱〈甲妳惜命命〉等情歌受粉絲喜愛，2人今年過年更再度搭檔，為豬哥亮告別作《大釣哥》演唱電影主題曲〈為你貼心甘〉，這對「晶翁配」甚至成了螢幕情侶，他感性喊話：「照顧謝金晶這個工作就交給我這個大哥哥，她很乖，相信往後還是一樣，全台灣觀眾也會一樣愛屋及烏，支持謝金晶。」
他難過說：「全台灣人的心情應該都很複雜，豬大哥留給大家很多歡樂與回憶，現在還覺得這件事是假的。」當地友人更託他帶珍貴藥材要給豬哥亮服用，如今已都來不及；他封豬哥亮為「心目中的神」，印象深刻是有次開車載著豬哥亮與謝金晶去吃飯，卻因太緊張而一直迷路，反被豬哥亮虧：「你很少開車喔，一直迷路耶，我們要不要改叫計程車。」讓他覺得好糗；用餐時豬哥亮毫無架子，不僅舀湯給他喝，更說道：「謝謝你，這麼照顧我女兒，我接下來的日子，我就是要了這個女兒、家人打拼。」
他目前還沒傳訊息給對方，「跟他是同事，也像是自己的妹妹，不知道說什麼，我相信她會很堅強、又那麼懂事事，不想讓爸爸有牽掛，希望豬大哥一路好走，無牽無掛、不要有所罣礙，我們會盡最大力量，給她最大的支持。」之後會前往靈堂上香。
(中時)
關鍵字：豬哥亮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。