翁立友承諾 照顧謝金晶就交給我

翁立友難過回憶與豬哥亮相處點滴。(楊宗翰攝)

豬哥亮因大腸癌病逝，謝金晶的師兄翁立友15日晚間從新加坡返台，他與謝金晶情同兄妹，過去合唱〈甲妳惜命命〉等情歌受粉絲喜愛，2人今年過年更再度搭檔，為豬哥亮告別作《大釣哥》演唱電影主題曲〈為你貼心甘〉，這對「晶翁配」甚至成了螢幕情侶，他感性喊話：「照顧謝金晶這個工作就交給我這個大哥哥，她很乖，相信往後還是一樣，全台灣觀眾也會一樣愛屋及烏，支持謝金晶。」

他難過說：「全台灣人的心情應該都很複雜，豬大哥留給大家很多歡樂與回憶，現在還覺得這件事是假的。」當地友人更託他帶珍貴藥材要給豬哥亮服用，如今已都來不及；他封豬哥亮為「心目中的神」，印象深刻是有次開車載著豬哥亮與謝金晶去吃飯，卻因太緊張而一直迷路，反被豬哥亮虧：「你很少開車喔，一直迷路耶，我們要不要改叫計程車。」讓他覺得好糗；用餐時豬哥亮毫無架子，不僅舀湯給他喝，更說道：「謝謝你，這麼照顧我女兒，我接下來的日子，我就是要了這個女兒、家人打拼。」

他目前還沒傳訊息給對方，「跟他是同事，也像是自己的妹妹，不知道說什麼，我相信她會很堅強、又那麼懂事事，不想讓爸爸有牽掛，希望豬大哥一路好走，無牽無掛、不要有所罣礙，我們會盡最大力量，給她最大的支持。」之後會前往靈堂上香。

(中時)