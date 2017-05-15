9旬老翁電動車沒電卡路中 熱心警民援助送返家
嘉義市第1分局八掌派出所日前接獲民眾電話報案，指1位行動不便的老翁獨自騎乘電動代步車，疑似故障拋錨停在大馬路中間，員警受理後迅速前往，發現老翁有失智情形，忘記自己要去哪裡，出門要做什麼，因電動代步車電池又老舊，一時電力不足，就拋錨在馬路中，加上老翁雙腳行動不便，只能停在路中間等待好心人救援，所幸遇到熱心民眾將老翁及所乘坐的電動車先推往路旁，並打電話報請警方前來協助。
因為老翁身上沒有任何身分證件，詢問其個人資料與家人連絡電話，老翁都無法清楚表達，在員警細心了解下，終於得知老翁住在離電動車拋錨處遠在9公里外的荖藤宅，因老翁高齡95歲，員警只好以警車送他返家，再通知電動車廠商前來將老翁所乘坐的電動車進行檢查，而熱心廠商除幫電動車充電，還幫忙把電動車運至老翁家中。
看到老翁搭警車回家，鄰居連忙通知他在附近工作的兒子，老翁兒子向警方表示，其父親年事已高有失智現象，時常出門後就會忘記回家的路，已告知他不要單獨外出，但老翁偶而仍會自己騎電動車出門，這次幸運讓員警安全護送返家，家屬深表感謝。
(中時)
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