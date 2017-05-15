急性心肌梗塞昏倒 暖警伸援手救人一命
家住台北市萬華區的68歲蔡姓男子，月前從住家走路到附近的菜市場買菜，在萬大路與富民街口突然因急性心肌梗塞昏倒。所幸當時有萬華分局東園所警員戴聖緯在路口執行交管勤務，立即上前關切，並呼叫救護人員到場將他送醫救治，及時搶回蔡男性命。
蔡男事後被送往台大醫院救治，在加護病房住了11天脫險，又住進普通病房休養半個多月，前後住院一個月，總算康復出院。蔡男有感於戴員的救命之恩，日前由兒子陪同下，拿著一個紅包前往東園所要對戴員致謝。不過戴員表示是職務上應該做的事，將紅包內財物退回，只象徵性收下紅包袋。
警方表示，蔡男原本在金融業上班，退休後與妻兒同住，他昏倒那天，妻兒前往花東旅遊，他因為要到附近宮廟參拜所以沒有同往，想不到那天早上出門買菜竟發病，還好碰上好心的警察伸出援手，才讓他從鬼門關前救回一命。
(中時)
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