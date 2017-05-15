林郁方呼籲 買二手軍艦要適可而止
14日國家政策研究基金會舉辦「蔡英文執政週年檢討：中華民國國防何去何從？」記者會，評論蔡政府國防政策。前立委林郁方被問到對於我國購買美國二手派里級巡防艦看法時表示，該艦上面的聲納對我們好，但他反對一口氣買四艘。他指出美方把舊船用便宜價格賣給我們，著眼在整修、性能提升、重要零組件換、買飛彈的錢，美國人就賺夠了。
林郁方認為要造國艦，因為派里我們可以造出，可以裝自己的雄風飛彈，買美國的船，則無法裝我們自己的飛彈。飛機也是，他認為國防自主，要做我們的做的。以色列飛機比我們還早自己造，卻放棄，因為成本太高，又不能外銷。
林郁方表示派里級雖可快速買到，但不能裝上去我國雷達飛彈，這樣國防自主怎麼辦？因此他認為買舊船要適可而止，寧願自己造軍艦，再裝上跟美國買的先進聲納，他認為國防自主要看哪方面，造得出來的支持。
(旺報)
關鍵字：林郁方
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。