林郁方呼籲 買二手軍艦要適可而止

14日國家政策研究基金會舉辦「蔡英文執政週年檢討：中華民國國防何去何從？」記者會，評論蔡政府國防政策。前立委林郁方被問到對於我國購買美國二手派里級巡防艦看法時表示，該艦上面的聲納對我們好，但他反對一口氣買四艘。他指出美方把舊船用便宜價格賣給我們，著眼在整修、性能提升、重要零組件換、買飛彈的錢，美國人就賺夠了。

林郁方認為要造國艦，因為派里我們可以造出，可以裝自己的雄風飛彈，買美國的船，則無法裝我們自己的飛彈。飛機也是，他認為國防自主，要做我們的做的。以色列飛機比我們還早自己造，卻放棄，因為成本太高，又不能外銷。

林郁方表示派里級雖可快速買到，但不能裝上去我國雷達飛彈，這樣國防自主怎麼辦？因此他認為買舊船要適可而止，寧願自己造軍艦，再裝上跟美國買的先進聲納，他認為國防自主要看哪方面，造得出來的支持。

(旺報)