林全：前瞻計畫不是發消費券 是投資未來
第5屆全球僑務會議15日起在高雄展覽館舉行，今晚歡迎酒會，行政院長林全向300名僑胞喊話，強調前瞻計畫絕不是債留子孫、也不是發消費券，而是投資未來。他也希望僑胞能時常回來，將國際的視野、觀點帶回台灣。
林全致詞時提到，很多人擔心、憂慮、甚至質疑債留子孫，他以過去政府的建設為例，像建高鐵、鐵路電氣化本來就該做了。
他說台灣要脫胎換骨，南北要平衡，每個國民都要照顧到，城鄉建設一定要做好，這些都是投資未來，不是發消費券。
全球僑務會議自1952年第1屆舉辦以來，配合蔡政府新南向政策，本屆第5屆是首度在台北以外地區舉行，今晚出席的有全球68國、300名僑界領袖，包括國人耳熟能詳的「世界神探」李昌鈺、前國策顧問金美齡等。
(中時)
關鍵字：林全
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