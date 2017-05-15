「南豬北張」成絕響！張菲心痛：豬哥亮兩次離開皆因糊塗

豬哥亮、張菲「南豬北張」畫面成絕響。（資料照）

豬哥亮、張菲「南豬北張」曾在高凌風紀念演唱會同台。（資料照）

豬哥亮、張菲「南豬北張」曾在高凌風紀念演唱會同台。（資料照）

邢峰從早期秀場時代就和豬哥亮每天生活工作在一起。（資料照）

豬哥亮一復出就穩坐綜藝天王寶座。（華視）

豬哥亮與張菲秀場時代以「南豬北張」齊名，聽聞豬哥亮病逝，張菲感傷表示，覺得心酸也感嘆，「很難過，他消失這麼多年，後來穿越時空而回，又驟然辭世，這一切發展似乎歷經了很多年，又好像只是電光石火，實在太快了，不可置信！」他頻呼「可惜，太可惜了！他上一次休息離開是因為他糊塗、沈迷賭博，這次離開，還是因為他糊塗啊！怎麼生病還會拖了兩年才開刀呢？確實糊塗！一個人要糊塗起來，就耽誤自己，也讓家人朋友、觀眾都心痛。」

張菲說，當年在秀場，兩人一南一北，一個台語掛、一個國語掛，是不同主持風格，一路上大家惺惺相惜，他認為豬哥亮有能力，再度復出大紅大紫後，仍極力想要重拾天倫，提攜謝金晶，也和謝金燕破冰，對兒女的愛一覽無遺、有情有義，工作上則充分展現藝人敬業精神，拍電影、抱病做宣傳，讓大家不捨，「藝人光鮮亮麗的風光背後，有多少血淚。」

他之前曾透露豬哥亮約他去家裡泡茶，可惜兩人都在奔波而沒有約成，「我的奔波是放鬆，他的奔波是拼命工作，這方面南豬北張也形成極端。他又是《大尾鱸鰻》、又是《大釣哥》，一旦上馬就很難下馬，沒想到仍卒於馬背之上。」

他聽說豬哥亮住院病危時，本來想要去看他，但一開始豬哥亮家人澄清說正在休養中，他便不敢打擾，後來又聽到豬哥亮一天只清醒3小時，更不忍心去探病剝奪他與家人相處的時間，沒想到世事變化這麼快。但他認為，豬哥亮最後在睡夢中離世，是老天對他的垂憐眷顧，最後一段沒有讓他受很大的苦，而他戲劇化的這一生，除了短一點之外，也算功德圓滿了。

張菲感嘆地說，過去數十年兩人同台機會其實不多，一個在南部、一個在北部出道，當年豬哥亮欠賭債銷聲匿跡時，還一度讓他覺得蠻孤獨、沒有對手，兩人最後一次同台，就是高凌風紀念演唱會，之後見面的機會也都是朋友告別式。他曾想過，兩人惺惺相惜多年，「南豬北張」應該合體來個合作，沒想到再也沒有實現的機會。

邢峰在秀場時期與「南豬北張」並列齊名，號稱「中邢峰」，邢峰回憶，他和豬哥亮與廖峻其實在更早期時，就被封「秀場三劍客」，那時3人每天都在一起，住一起、一起工作，感情就像家人般，他還是抱著謝金燕長大的。聽到數十年交情的老友辭世雖然難過不捨，但他從另一角度看生死，豬哥亮一輩子都陷入賭博漩渦，就像個陀螺一樣，現在陀螺停下了，終於不需要再運轉、不需辛苦了，這對他來講何嘗不是一種解脫，而且他辛苦、家人也辛苦。

此外，他也認為，豬哥亮生病最後期間，女兒謝金燕跟他團圓，老友余天也表達關心破冰，對豬哥亮來說已很圓滿了，過去他出國深造、因為債務而擔心害怕，現在的他已經到天國深造，終於可以輕鬆放下，其他空氣、水或名利對他都已不重要了，祝福他一路好走！只是邢峰也不免感慨老戰友們這幾年一個一個消失了 。

(中時)