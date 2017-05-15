我與教廷簽備忘錄 共同打擊跨國犯罪

外交部表示，我與教廷15日梵蒂岡完成簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》，對未來我與教廷共同打擊跨國洗錢犯罪、重大犯罪及資助恐怖主義等甚具助益。

外交部指出，該瞭解備忘錄係由我法務部調查局洗錢防制處李宏錦處長及教廷金融資訊處Tommaso Di Ruzza處長代表簽署。

外交部強調，我國自去年10月起，依據2012年防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）頒布的「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，與教廷展開防制洗錢、資恐合作事項的協商，雙方歷經數月洽談磋商終獲共識。

外交部說，近年來我國積極推動洗錢防制國際合作的努力與成果，獲得國際社會的認同與讚許，對我國打擊跨國性犯罪及提昇國際形象，成效顯著。

(旺報)