樂華夜市濺血！攤商子不滿持刀追砍 1人重傷

警方到場蒐證。（葉書宏攝）

警方到場蒐證。（葉書宏攝）

警方到場蒐證。（葉書宏攝）

樂華夜市驚傳攤商子持刀砍人；樂華夜市外觀資料照。（葉書宏攝）

(21:30更新警方調查) 29歲許姓男子疑不滿父親水果攤遭樂華夜市自治會勸導改進，許男14日先朝自治會辦公室丟擲酒瓶，今（15日）下午5時許持刀到自治會理論，工作人員上前奪刀，造成5人刀傷送醫，其中二人傷勢嚴重左手筋幾乎被砍斷，還在開刀房治療中，許男頭破血流，僅是皮肉傷，案由警方偵辦中。

警方調查，許嫌有毒品前科，父親在新北市永和區樂華夜市內擺攤賣水果，14日下午疑因攤位擺放未依規定，占據道路遭樂華夜市自治會勸導改進，許男心生不滿，朝自治會辦公室丟擲酒瓶洩憤。

許男心生不滿，今（15日）下午5時許持刀到自治會理論，他見人就砍，自治會人員拿棍棒反擊，造成5名工作人員刀傷，左手、腹部、背部受傷，其中兩人傷勢嚴重，緊急開刀治療中。許男頭破血流，僅是皮肉傷，警方已派員前往醫院了解。

(中時)