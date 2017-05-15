「醒醒吧你沒有妹妹！」 交通局文宣超有哏
「醒醒吧！你根本沒有妹妹！」這是在網路上非常常見的用語，不過現在居然也出現在公家單位的宣導手冊上，笑翻一堆網友，吵著要作者出來。
網友在巴哈姆特-場外休憩區PO出了一篇漫畫，劇本巧妙融入「醒醒吧！你根本沒有妹妹！」「你的名字」等時下流行的哏，讓網友笑稱「是哪個ㄈㄓ(編按:肥宅)做的?出來喔XD」
事實上，這篇超有哏的宣導漫畫出自於新北市政府交通局的宣導讀本，故事宣導在路口遇到「停」字標誌時應該減速，但是劇本加入鄉民文化元素就變得相當吸睛，也笑翻一堆網友。
不過作品並非出自肥宅之手，而是由圖文不符所承接、由女繪畫家「子子Smily」所繪製，子子Smily也在臉書上分享這篇文章，還笑稱自己在辦公室畫這篇漫畫感覺有點羞恥。
(中時電子報)
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