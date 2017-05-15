豬哥亮遺照重現秀場傳奇 頂馬桶蓋比招牌手勢燦笑

豬哥亮於15日清晨過世，遺體送至板橋龍華會館暫厝。(粘耿豪攝)

秀場天王豬哥亮因腸癌末期，今（15日）清晨5點在睡夢中去世，享壽70歲。豬哥亮從叱吒秀場、「出國深造」再復出，作品叫好叫座，全台都熟悉他的豬式幽默，豬哥亮的傳奇人生最後在今畫下句點，演藝圈無不悲痛一代巨星殞落，老友余天、黃西田現身探視外，曾合作的郭采潔、邱瓈寬、苗可麗、連靜雯也到場致意。

豬哥亮辭世震驚外界，余天一早靈堂前探視豬哥亮淚崩，40多年的老友黃西田現身頻拭淚，希望豬哥亮繼續在另一個世界繼續轟動演出，而豬哥亮遺體下午已移靈往板橋殯儀館，演藝圈許多好友都現身致意，郭采潔、邱瓈寬、苗可麗、連靜雯、葉天倫等人也到場致意，場面哀戚，臉熱凝重，面對媒體提問不發一語。

豬哥亮靈堂今下午仍在布置中，豬哥亮生前總帶給人正能量、歡笑，遺照則是選用他這些年的近照，豬哥亮頂招牌馬桶蓋髮型，身穿亮麗藍色西裝，照片中豬哥亮英姿瀟灑，雙頰紅潤、面露燦笑，手比招牌動作「讚」手勢，輝煌的秀場天王永遠都留在大家心中。

(中時電子報)