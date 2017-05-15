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《了解與互信 兩岸一定旺》29國領袖相挺一帶一路!台灣偏要走自己的路？

由大陸發起的跨國經濟合作，也是史上投資最大，高達9000億美元的 「一帶一路」計劃，國際合作高峰論壇在北京舉行，這場被視為習近平最重要的外交政治大秀，各國領袖都急著和大陸合作。除了劍拔弩張的北韓會參加，正在出訪的菲律賓總統杜特蒂也特別轉往北京，而台灣又「不意外地缺席」了；大家趨之若鶩的一帶一路，到底藏了多少商機？

而各國元首參加這種國際峰會，除了維安工作必定要做到滴水不漏外，不少領導人也都有自己的貼身保鑣，必要時他們還必須以肉身擋子彈！而大陸武林最近鬧得沸沸揚揚，格鬥狂人10秒KO太極傳人，讓人傻眼，引發武林震撼，但不服氣的人很多，太極各大門派紛紛下戰帖，21世紀的今天，爭奪武林盟主寶座的戲碼將再現嗎？

本集來賓邀請，前政院發言人鄭麗文、實踐大學教授賴岳謙、資深媒體人張友驊、新黨新思維主任侯漢廷以及北京軍事觀察員魏東旭。

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(中時電子報)