辜莞允渾圓雪乳寫真 男人噴鼻血

辜莞允。（尖端出版社提供）

辜莞允。（尖端出版社提供）

辜莞允。（尖端出版社提供）

辜莞允。（尖端出版社提供）

辜莞允。（尖端出版社提供）

Nono辜莞允與攝影大師－黑麵、楊筑麟聯手合作推出的《陪伴你的每一天》寫真書，新作中大突破，穿上近期流行的「童貞殺」高領露背毛衣，拍攝當天僅貼胸貼就上陣，大秀渾圓雪乳加美背，性感尺度破表。

《陪伴你的每一天》中收錄Nono辜莞允的百變樣貌，耗時一年橫跨四季遠赴國內外取景，從礁溪到墾丁，甚至遠赴沖繩拍攝。Nono辜莞允首次挑戰潛水攝影，即使穿上潛水服，渾身性感仍藏不住。透過知名攝影師楊筑麟的鏡頭，與粉絲一同體驗深邃的海洋美景，因為拍攝時咬著氧氣管子拍起來會不好看，為了呈現最好的畫面，她果斷深吸一口氣後就丟掉管子，憋氣進行拍攝，連教練都不禁大讚她專業、敬業。

許多粉絲被Nono辜莞允的笑容吸引，如何在拍攝時永遠保持甜蜜燦爛笑容？她說：「我會想像是在跟鏡頭談戀愛，鏡頭裡的我就是粉絲看到的我，想像和鏡頭談戀愛、挑逗他、跟他互動，呈現出來的照片就會非常自然。」520當天她將在金石堂板橋店簽書會。

(中時)