減少學用落差 樹德科大車用電子學程夯

降低學用落差，樹德科大車用電子學位學程夯。(校方提供)

車用電子產業是需才孔急的新興市場，樹德科技大學率先成立「車用電子學位學程」向生力軍招手，並將透過教育部車用電子產業技優人才培育計畫，成立車用電子實習與教學實驗室，讓學生可以學理應證實務，降低學用落差，未來快速進入就業市場。

台灣每年有4千多位汽修科學生、9千多位電子科學生畢業，適逢就業市場正在轉型，各類汽車規格各異，包括環境、安全規格、濕溫度、引擎等，不再以原電子電路套用，時下基本配備的行車記錄器、輪胎偵測器，都升級到車用電子精密技術。

車用學程系主任欉振萬表示，為了讓車用學程實作與學理兼顧，與高雄市汽修公會簽訂合作備忘錄，以師徒制傳承，讓學生畢業後，可以快速銜接產業所需的人才。

汽修公會指出，汽車軟體產品愈來愈進化，只有提升職場能力，才能因應物體聯網或車聯網的新市場競爭力。

(中時)