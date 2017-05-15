打電話沒人接 宅配火大毆打顧客

28歲趙姓送貨員，2016年11月2日晚間7時許，要送貨給住在永和區的53歲李姓男子，途中趙男不斷撥打電話給李男，通知即將到貨，沒想到一直無法接通，趙男越打越火大，抵達目的地，卻發現李男在家，隨即與李男起紛爭，雙方互毆大打出手，兩人皆有挫傷、頭暈等傷害。新北地檢依傷害罪嫌，將兩人起訴。

(中時)