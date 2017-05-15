全球高級住宅排名 廣州房價躍升

外媒稱，雪梨和墨爾本在全球增長最快的高級房地產市場排名中名次下滑，且其緩慢的市場增幅將被中國大城市高漲的需求所超越。

根據權威調查機構萊坊發布的全球一線城市指數季度調查報告顯示，這兩個城市在熱銷高級住宅市場都排進了前十名。

據《澳大利亞人報》5月10日報導，萊坊的國際住宅研究團隊合夥人凱特•艾倫說，中國城市名列前茅，首屈一指的廣州高級房地產市場房價在3月份躍升36.2%，北京則上漲了22.9%。上海上漲19.8%，排名第四。但客觀來講，廣州房地產價格上漲的基數較低。

(旺報)