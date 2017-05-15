貨櫃車轉彎不慎 傾斜阻交通

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載送水果貨櫃車疑駕駛轉彎時，操控不慎，後車斗貨櫃傾斜，造成單線車道受阻。（翻攝臉書）

台中市石岡區一家冷凍倉儲公司的貨櫃車司機傍晚6時許載送水果出廠，行經豐勢路、明德路口轉彎時，疑操控不慎，後車斗向左傾斜，後方貨櫃兩輪懸空，造成豐勢路一線車道受阻，幸好未造成人員受傷。

目前警方派員到場指揮交通，冷凍倉儲公司急調大型吊手到場扶正，豐勢路往石岡市區方向單線受阻，尚未恢復。

(中時)