陸海關最新規定：5種入境行李將不予放行

從6月1日開始，中國大陸海關總署《關於暫不予放行旅客行李物品暫存有關事項的公告》正式施行，明確規定5類入境行李不予放行，包括若不在「自用合理數量」範圍內，海關將暫不予放行。

公告中的「自用」指旅客本人自用、饋贈親友而非為出售或出租。「合理數量」指海關根據旅客旅行目的和居留時間所確定的正常數量。以皮鞋為例，個人正常攜帶一兩雙皮鞋進境不會受影響，但如果一名旅客攜帶五、六雙甚至更多同一款式的皮鞋進境，就可能被認定為用於商業用途，不予放行。

也就是說，如果在海外購物數量太大，又或者是「人肉代購」的話，在入關時將面臨行李被扣暫存的問題。

香煙：旅客從香港、澳門可免稅帶回香煙200支（一條），從其他地區可免稅帶回香煙400支（兩條）。光碟：單碟（盤）發行的音像製品每人每次20盤以下；成套發行的音像製品，每人每次3套以下。

而手機、照相機、筆記本電腦均屬於不予免稅商品，按規定徵稅。如需從境內帶出並帶回的，在出境前主動向海關申報，並填寫申報單，在回國時主動向海關人員出示申報單即可免稅驗放。

5種行李暫不放行的情況包括：

旅客不能當場繳納進境物品稅款的；進出境的物品屬於許可證件管理的範圍，但旅客不能當場提交的；進出境的物品超出自用合理數量，按規定應當辦理貨物報關手續或其他海關手續，其尚未辦理的；對進出境物品的屬性、內容存疑，需要由有關主管部門進行認定、鑒定、驗核的；按規定暫不予以放行的其他行李物品。

(旺報)