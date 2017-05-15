陸海關最新規定：5種入境行李將不予放行
從6月1日開始，中國大陸海關總署《關於暫不予放行旅客行李物品暫存有關事項的公告》正式施行，明確規定5類入境行李不予放行，包括若不在「自用合理數量」範圍內，海關將暫不予放行。
公告中的「自用」指旅客本人自用、饋贈親友而非為出售或出租。「合理數量」指海關根據旅客旅行目的和居留時間所確定的正常數量。以皮鞋為例，個人正常攜帶一兩雙皮鞋進境不會受影響，但如果一名旅客攜帶五、六雙甚至更多同一款式的皮鞋進境，就可能被認定為用於商業用途，不予放行。
也就是說，如果在海外購物數量太大，又或者是「人肉代購」的話，在入關時將面臨行李被扣暫存的問題。
香煙：旅客從香港、澳門可免稅帶回香煙200支（一條），從其他地區可免稅帶回香煙400支（兩條）。光碟：單碟（盤）發行的音像製品每人每次20盤以下；成套發行的音像製品，每人每次3套以下。
而手機、照相機、筆記本電腦均屬於不予免稅商品，按規定徵稅。如需從境內帶出並帶回的，在出境前主動向海關申報，並填寫申報單，在回國時主動向海關人員出示申報單即可免稅驗放。
5種行李暫不放行的情況包括：
旅客不能當場繳納進境物品稅款的；進出境的物品屬於許可證件管理的範圍，但旅客不能當場提交的；進出境的物品超出自用合理數量，按規定應當辦理貨物報關手續或其他海關手續，其尚未辦理的；對進出境物品的屬性、內容存疑，需要由有關主管部門進行認定、鑒定、驗核的；按規定暫不予以放行的其他行李物品。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。