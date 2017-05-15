《時來運轉》運彩5／16-5／22單場、場中投注 陳冠宇戰西武 盼救羅德中止連敗

效力羅德的陳冠宇16日將先發對戰西武，挑戰本季第2勝。(中央社資料照)

提供台灣運彩16日到22日單場暨場中投注場次預告表，供大家參考，其中，5/16(二)羅德海洋主場對戰西武獅。羅德海洋將派出台灣好手陳冠宇挑戰本季第二場勝投，台灣運彩提供單場投注，彩迷一同來關注。

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供7場單場或場中投注。

本週鎖定兩個對戰組合，包含舊金山巨人對洛杉磯道奇以及奧克蘭運動家與波士頓紅襪。

提供5/16(二)~5/17(三)舊金山巨人對洛杉磯道奇兩場賽事單場或場中投注，這兩支隊伍分佔國聯西區第五及第二名。本季兩隊交手7場，巨人以4勝3負略居上風，且近況不錯的巨人打出一波三連勝，這次主場迎戰應有不錯的表現。

提供5/19(五)~5/20(六)奧克蘭運動家與波士頓紅襪的兩場單場投注。近況不佳的運動家暫居美聯西區最後一名，將在自家主場迎戰勝率超過5成的紅襪，若能守下主場勝利，戰績將有大大的幫助。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

5/16(二)羅德海洋主場對戰西武獅。羅德海洋將派出台灣好手陳冠宇挑戰本季第二場勝投，台灣運彩提供單場投注，彩迷一同來關注。

5/19(五)~5/21(日)日本火腿鬥士主場三連戰對上最近六連敗的歐力士猛牛，台灣運彩提供3場單場投注。目前火腿落後歐力士2.5場勝差，最近近況不錯的火腿能否趁機拉近差距、逆轉成為上升排名？一同關注三連戰。

3.「美國職籃」：分區冠軍賽場場提供單場+場中投注。

西區冠軍爭霸組合由聯盟例行賽戰績第一金州勇士對上第二聖安東尼奧馬刺。雙方在5/15(一)凌晨激戰，最後勇士以2分勝出，驚險取得系列賽第一場勝利。5/17(三)、5/21(日)將進行第二、三戰，台灣運彩提供單場及場中投注。最終會由勇士蟬聯西區冠軍寶座還是馬刺異軍突起搶下西區王位？

目前2016-17美國職籃總冠軍預測投注持續進行中，金州勇士1.15倍、克里夫蘭騎士2.95倍、聖安東尼奧馬刺13.00倍、波士頓塞爾提克25.00倍、華盛頓巫師38.00倍。

4.「足球」：提供2場單場及場中投注。

5/19(五)提供日甲足球，由目前排名第四的鹿島鹿角主場對上排名第七的川崎前鋒。上季兩隊各贏一場平手，今年在1/1的天皇盃決賽交鋒，鹿島鹿角延長加賽以2:1氣走川崎前鋒，拿下冠軍。鹿島鹿角目前離第一名的浦和紅鑽、大阪飛腳僅有一分的差距，此役若能拿下川崎前鋒，可望有機會回到榜首。

5.「國家冰球」：提供7場單場。

本週冰球同時進入兩個聯會的冠軍爭霸戰。

西區聯會由安納罕鴨對上納許維爾掠奪者，雙方戰成1:1平手，5/17(三)、5/19(五)、5/21(日)將進行第3~5戰的比賽，台灣運彩提供單場投注。

東區聯會由渥太華參議員對上匹茲堡企鵝，目前參議員以1:0領先企鵝。5/16(二)、5/18(四)、5/20(六)、5/22(一)將進行第2-5戰的比賽，同樣提供單場投注。

究竟哪兩隊會出線爭奪史坦利盃，本週可能就有答案囉。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)