大陸最隱蔽地鐵站 周邊荒煙漫草無人車
大陸有網友近日周末外出時發現了重慶最荒涼地鐵站-6號線曹家灣站，3個出口僅有1個開通，且周圍荒草叢生，不走近看根本不知道此處有地鐵出口。
根據大陸騰訊網報導，重慶6號線曹家灣站地鐵的出口上方標有「6號線、曹家灣站、1號出口」等字樣，而出口四周則是雜草叢生，由於下過雨的緣故，通往出口的道路泥濘不堪，路過市民都小心翼翼通行。
「這裡通車一年多了，一直是這樣。」此處的居民趙先生介紹，他就住在不遠處，出口較為隱蔽且距離主要馬路有一定距離，所以僅有周邊居民知道出口設在此處，周末也經常有到此遊玩的民眾向他們詢問怎麼走，不過趙先生覺得曹家灣站的開通確實讓周邊的居民出行方便了不少。
在趙先生的帶領下，記者找到了曹家灣站還未開通的另外兩個出入口，相比1號出入口，未開通的2號和3號出入口更加隱蔽，一旁還有一臺未開通的電扶梯，包圍在雜草中的出口很難被人發現。
一名工作人員介紹，曹家灣站是2015年10月26日開通，車站一共設置有1、2、3號出入口，確實僅開通了1號出入口。
「平時車站到站乘客很少，經常是一班列車沒有一名乘客上下。」工作人員介紹，最近周末到站上下的乘客較多，多為到此出遊玩的家庭。而由於該站周邊的道路尚未形成，所以也暫無公車接駁。
大陸網友表示，「人家在沒有擾民施工前，先把地鐵站修好有什麼要質疑的？」「很正常啊，你們都看不懂嗎？先建地鐵站，再蓋樓，樓盤就值錢了」、「這是城市基建超前的結果，很多大城市都這樣，見怪不怪。」「拍鬼片的好素材，罵什麼嘛」。
(中時電子報)
關鍵字：曹家灣站
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