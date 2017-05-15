茶湯會爆歧視聽障生 控被迫接電話訂單
台灣大學盧姓聽障生日前應徵茶湯會台北延吉店工讀生，在面試時告知店家有聽力問題，可能沒辦法接電話，被錄用3天後卻遭老闆以無法接聽電話為由解雇，對此，茶湯會總部指出，待釐清問題後將另行說明；北市勞動局指出，須先申訴，政府才能要求雇主說明、舉證，若屬實依法最高可罰150萬。
盧生上周六在臉書以「不要再有下個身障歧視」PO文指出，當天他被要求什麼事都不要做，就是專門「接電話」，只好很勉為其難的把電子耳靈敏度調高，接聽5通電話，但最後2通電話還是沒辦法聽清楚，結果就被解雇了。
盧生說，老闆再三強調「我們不是在針對你的聽力」、「絕對沒有在歧視你喔」，但他認為這就是職場霸凌和歧視，且該店上班時間從早上9時至晚上10時30分，完全沒有提供餐點。
文章被轉貼到PTT八掛版後，引起網友議論紛紛，不少人都聲援盧生，表示要抵制店家。
不久，茶湯會延吉店就在PTT發表聲明稱沒有歧視盧生，上班時間也不是從早上9時到晚上10時30分，店家說，做飲料店這行，真的就是要能夠去接聽客戶電話、接受客戶訂單，這個是飲料店本來的業務，「我們絕對沒有刻意刁難的事情」。
該分店並委託律師發表聲明，表示盧生是在所有員工面前，向店長表示無法勝任，也籲請網友自制，把未查證就直接或間接轉貼的文下撤掉，但盧生在臉書反擊，「本人在此聲明，茶湯會台北延吉店，對於本人的職場霸凌與就業歧視，全數屬實。」
茶湯會總公司則在官方粉絲團發文指出，為避免誤解產生，待釐清問題後另行說明。
勞動局表示，尚未接到申訴，若獲申訴後將了解雙方言論，也會要求雇主舉證，再由評議委員會判定，如果查證屬實，可依違反《就業服務法》開罰雇主30萬元到150萬元。
(中時)
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