馬克宏上任首日 外交內政一起來
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周日正式就任職後，周一馬不停蹄地規劃外交工作與內政佈署。除了就職後首個海外訪問行程將與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面外，還準備要任命總理人選。
39歲馬克宏周日就職成為法國最年輕總統，他承諾恢復法國已破碎的自信心，並協助重振歐盟聲勢。總理人選被視為重建法國自信的關鍵。外界揣測46歲中間偏右的共和黨（Republicans）員菲利普（Edouard Philippe）是最可能人選。除了兩人是校友外，他們在許多經濟與社會議題的觀點都相當吻合。
在安排新總理和內閣團隊任命外，馬克宏維持法國新總統首次出訪國家為德國的傳統，周一將前往柏林與梅克爾會面。月底前，他還會趁美國總統川普（Donald Trump）出席北約峰會期間與之會面。
(工商)
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