李冰冰男友有暴力傾向？ 卓偉解答有玄機
44歲大陸女星李冰冰今年1月認愛小10幾歲的男友許文楠，以一句「一切都是最好的安排」甜認了這段姊弟戀，日前網上更瘋傳李冰冰已經懷孕，但隨著經紀公司沒做回應，此事便不了了之。兩人剛認愛時，許文楠曾被爆有暴力傾向，近日則有網友向「大陸第一狗仔」卓偉提問是否屬實，沒想到卓偉的回答似乎另藏深意。
李冰冰今年初公開戀情後，收到滿滿祝福，但當時網上出現一些男方黑料，有人爆許文楠酒後有暴力傾向，爆料者甚至自稱差點被對方掐死過。而近日再有網友向卓偉提問此事為真？沒想到，卓偉一開始先稱不知網友從何聽來的傳聞，接著又表示「我敢保證，李冰冰的男友，最起碼對李冰冰是沒有暴力傾向的。」
解答一出，有粉絲鬆一口氣，但也有人覺得卓偉似乎話中有話，猜他另有所指，難道暗指許文楠對其他人就有暴力傾向？在網上造成熱烈討論。
(中時電子報)
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