車手不敢取款 同夥誤會私刑逼吐錢

19歲黃姓少年加入23歲邱姓男子所屬的詐騙集團，前年8月26日上午被指派當車手去台中取款，卻在看到被害人將手中白色紙袋丟進某國小附近的盆栽裡，突然心生恐懼、不敢取款，眼睜睜看著錢，最後選擇空手落荒而逃。

邱男遲遲未等到錢入帳，認為黃姓少年私吞，率眾圍毆，恐嚇交出10萬元，否則要強押凌虐，所幸黃父即時趕至，揚言報警，邱男等人一哄而散，但仍三不五時侵門踏戶，警方去年破獲邱男的詐騙集團，黃男的遭遇才曝光，桃檢依恐嚇、傷害等罪嫌起訴邱男。

(中時)