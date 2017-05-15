周元閃電入伍 女友BoA要他平安回來
男主角周元於5月15日入伍，《我的野蠻公主》特地提早舉行戲劇發表會，在現場也應記者要求擺出敬禮手勢，被問到即將入伍的心情，周元說：「感覺很奇妙，在此之前也有特地跟朋友相聚，還覺得時間怎麼過得這麼慢？」他笑說，之前拍戲時一直很害怕入伍令會突然下來，當時很擔心，但現在的心情比想像中還要好。
周元和韓流天后寶兒（BoA）交往中感情穩定，寶兒在主持的節目《Produce 101》
中提到周元時態度也相當大方，而對於自己即將入伍，周元笑說：「我還沒去過軍隊，不知道是什麼樣的情形，但是寶兒叫我健健康康、平平安安的回來。」言語間透露出甜蜜。
本劇改編自韓流經典電影《我的野蠻女友》，全智賢「野蠻女友」的形象深植人心，這次飾演女主角「惠明公主」的吳漣序，很有自信地認為不怕被拿來和全智賢比較，她說：「《我的野蠻公主》時空背景不同，所以我演出的女主角比起現代版本來說，還要更加野蠻撒潑！」連周元都認證：「我沒遇過能在我身上打出瘀青的女演員，吳漣序是第一個！」對吳漣序使出的「蠻力」印象深刻。
演戲經驗已相當豐富的型男樂團CNBLUE成員李正信，在《我的野蠻公主》中飾演為人正直的美男子，他說：「這是我第一次演出這麼正直的角色，跟我本身開朗的個性非常不同，是很大的挑戰，演得很開心。」李正信還為此特地去學了武術，很有自信地說：「這是一個會偷走大家的心的暖男角色，請各位5月29日時務必要收看。」
(時報周刊)
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