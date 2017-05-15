謝金晶返台奔喪 泣不成聲驅車直奔板橋

遺憾無緣見父親最後一面。謝金晶戴著「心碎」的白帽子，低頭啜泣，出關後直奔上車前往父親豬哥亮靈堂奔喪。（陳麒全攝）

遺憾無緣見父親最後一面。謝金晶戴著「心碎」的白帽子，低頭啜泣，出關後直奔上車前往父親豬哥亮靈堂奔喪。（陳麒全攝）

遺憾無緣見父親最後一面。謝金晶戴著「心碎」的白帽子，低頭啜泣，出關後直奔上車前往父親豬哥亮靈堂奔喪。（陳麒全攝）

遺憾無緣見父親最後一面。謝金晶戴著「心碎」的白帽子，低頭啜泣，出關後直奔上車前往父親豬哥亮靈堂奔喪。（陳麒全攝）

謝金晶於晚間返台奔喪。(楊宗翰攝)

謝金晶相當難過，哭到泣不成聲。(楊宗翰攝)

謝金晶今晚從印尼搭機回台，於晚間8時抵達桃園機場，她出關時戴著白色帽子、粗框眼鏡、素顏，手掩著嘴不斷啜泣，情緒相當難過，完全說不出話，據友人透露，她原想提前返台奔喪，無奈沒有機位，在助理陪同下，大批媒體包圍下，近一分鐘快步進入車內，面對所有問題皆無回應，直接驅車奔往板橋，畫面讓人看了相當鼻酸。

謝金晶11日飛往印尼商演，人在國外卻無時無刻心繫著老爸病情，13日還特別到印尼「鎮海宮」向雲府王爺千秋拜拜，祈求老爸身體早日康復，無奈最終還是天人永隔，謝金晶來不及見到老爸最後一面，直到晚上9點才抵達台灣，飛車急趕靈堂處理後事。

謝金晶近年與豬哥亮互動最為親密，父女倆幾乎黏在一起，珍惜重逢後的天倫，豬哥亮每次錄影，都會到棚內探班打氣，2人還搭高鐵到廟宇參拜，每次豬哥亮住院開刀、回診，謝金晶更是在旁陪伴，推開所有工作邀約，與家人輪班在病床前照料，不怕被外界視為「靠爸族」，曾得意說：「有爸真好，是很幸福的。」

(中時)