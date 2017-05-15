小鬼為戲扮猛男，下體扭動好害羞

李千娜與小鬼在劇中飾演歡喜冤家。緯來電視提供

奇幻愛情喜劇《逃婚一百次》上周日舉行開鏡儀式，男主角小鬼在劇中歷經多個時空改變，人物、角色、情緒與表演將有不同層次的呈現，小鬼表示: 「我很喜歡這部劇本的設定，讓我可以在片中一次挑戰多種角色：保險業務、酒店公關、宅男、搖滾歌手、猛男show dancer等。不過本片最吸引我的地方是，雖然男主角穿梭於平行時空中，試圖尋找生命意義，不過最終他依然發覺，最愛總在燈火闌珊處。」

在開拍之前，認真的他還為演出猛男舞者一角而特別忘寢練舞，在專業團隊的指導下，小鬼展現驚人舞蹈潛力。小鬼開玩笑說：「跳舞我是沒問題，但是這次要我一直用下半身跳舞還要放電加挑逗觀眾，真的是好害羞啊！」

李千娜近來以「通靈少女」中的突破演出強勢回歸小銀幕，證明她影視歌多元發展逐漸站穩，大家都期待她可以成為台灣下一個跨影視歌的巨星，對於此李千娜謙虛表示：「我剛剛開完一場演唱會，一放下麥克風就要穿上戲服開始化妝上戲，雖然分身多重且忙碌，但是完全吻合我的劇中多元角色設定，讓我更享受攝影機前的我，每場演出我都全心全力的表現。」

李千娜與小鬼在劇中飾演一對歡喜冤家，兩人從一夜狂歡到婚前臨陣脫逃，她在每一個平行人生中都有驚喜突破的演出。李千娜私下透露：「我很希望大家看完本片之後可以和我一起笑看人生。我其實還滿樂觀滿愛笑的，但是之前比較常演出苦旦角色，所以我很期待劇中種種喜劇元素設定，讓我可以大展身手，也希望更多觀眾注意到我的天生喜劇感！」

納豆去年以電影入圍金馬獎最佳男配角之後，好演技被眾人肯定，導演北村也親自點名他演出一個奇貌不揚但是在情場非常吃得開的胖胖情聖，是本劇最佳綠葉。導演北村豐晴去年以作品「戀愛沙塵暴」開啟了風格強烈的都會愛情喜劇，此次他全力投入，讓「逃婚100次」中的男女主角穿梭於各個時空中，玩起了愛情躲貓貓，把愛情中的你爭我奪和科幻元素、平行宇宙、蝴蝶效應等完美結合，企圖與創新度百分百，全劇將在台北市各個角落取景拍攝，預計七月殺青，計畫年底在各大影音平台和電視頻道陸續播出，海外版權也在近期的釜山電視市場展(BCM)中熱烈銷售。

(時報周刊)