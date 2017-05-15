馬雲超王健林成大陸首富 馬化騰列第三

第一財經網報導，5月15日「富比世」資料顯示，阿里巴巴董事長馬雲，已經超越萬達集團董事長王健林，成為中國大陸首富。截至上週五，馬雲的資產總額為309億美元，而王健林的資產總額為307億美元。

富比世全球富豪榜即時資料顯示，馬雲位居全球富豪榜第21位，王健林位列22位，馬化騰位列24位。

王健林的資產主要來自房地產和娛樂領域，而馬雲資產的成長主要得益於阿里巴巴股價的上漲。今年以來，阿里巴巴股價已經上揚了1/3，上周五收在120.34美元。

在過去的數年，中國大陸首富之爭，主要在馬雲和王健林之間展開。但在不久的將來，這個格局可能被打破。隨著騰訊股價的上漲，創始人馬化騰的資產總額，在上周五達到297億美元，與馬雲和王健林的差縮短到約10億美元。

阿里巴巴股價上揚的另一個受益者是軟銀集團，後者持有阿里巴巴32%的股權。富比世資料還顯示，當前的亞洲首富是李嘉誠，資產總額329億美元。

(工商)