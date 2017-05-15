中越簽公報確認一中 陸學者：徹底封殺蔡政府

大陸和越南簽署聯合公報，越南重申奉行一個中國政策，大陸國關學者時殷弘表示，這意味著大陸將全面封殺蔡英文政府的經濟和國際生存空間。（摘自新華網）

大陸和越南15日簽署聯合公報，越南重申奉行一個中國政策，大陸學者時殷弘表示，這意味著大陸將對「一中政策」全方位施力，全面封殺蔡英文政府的經濟和國際生存空間。楚樹龍則直言，大陸會要世界各國對一中明確表態，在兩岸中選擇其一，「大陸和台灣都想要，沒門兒！」

大陸國家主席習近平和赴京參與一帶一路峰會的越南國家主席陳大光，15日下午簽署中越聯合公報。總共15條的條文中，第12條明確記載：越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸關係和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。越南不同台灣發展任何官方關係。中方對此表示贊賞。

大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，越南和大陸之間仍存在南海爭端，大陸擔心越南和台灣之間可能組成某種合作關係，因此藉由簽署中越聯合公報，提醒越南不要在台灣問題上，做出任何損害中越關係之舉。

由於越南是大陸發展海上絲綢之路的國家之一，而蔡英文政府的新南向政策，包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等國家，又和海絲成員完全重疊，大陸是否有意利用簽署中越公報確認一中政策的模式，推展到其他海絲國家，藉此封殺蔡政府？

時殷弘認為，大陸發展一帶一路，和越南簽署聯合公報，意味著將從經濟、國際空間等方面，把蔡英文政府的空間全部封死。現在中越在南海問題上情勢較為緩和，越南在經濟上對一帶一路有需要，中國也就順理成章在台灣問題上要求越南奉行一中政策，越南也更願意答應中國的要求。

不只越南如此，就連全球霸主美國也高度依賴中國在地緣政治中的地位和實力，現在對中國也要禮讓三分，這次趕在大陸主辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」召開前2天，美國急忙宣布組團赴北京出席會議，就是最佳證明。

北京清華大學公共管理學院教授、國際戰略與發展研究所副所長楚樹龍表示，「從美國國家利益的角度來說，究竟是大陸重要還是台灣重要？我們就是要逼美國對一中政策表態，你想要魚與熊掌兼得，沒門兒！我就是要你兩者擇一！」

楚樹龍表示，大陸會逼著世界各國，包括美國在內做出選擇，「如果選擇台灣，能得到多大市場？多少資金？多少留學生？多少遊客？多少航班、航線？」

美國如果想繼續做世界領袖、領導全球安全秩序，需要很多國家的配合，例如：北韓問題、伊朗問題、中東問題、聯合國氣候變化問題、網路安全等等，楚樹龍直指，「大陸和台灣分別能給美國做出什麼貢獻？傻子都知道要選誰！」

(中時)