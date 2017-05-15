文在寅上台後 日韓防相為北韓問題首度電話會談

北韓宣布成功發射彈道飛彈，日本防衛大臣稻田朋美15日與南韓國防部長韓民求舉行電話會談。稻田表示，希望與南韓新政府更進一步加強合作，同時要求根據去年11月兩國簽署的《日韓軍事情報包括保護協定》，在情報方面也加強合作。

這是南韓文在寅新政府上台後，日韓防相首度舉行電話會談。稻田在電話中表示，「發射彈道飛彈乃安全保障上的重大挑釁，絕對不容允許。」，韓民求回應說：「是重大的威脅，希望與包含日本在內的國際社會緊密合作。」

日本政府發言人、官房長官菅義偉表示，「北韓透過這次的發射，彈道飛彈技術可能已取得一定的進展吧。日本將更進一步推動日美、日美韓的合作，在聯合國的舞台上，也要與中國、俄羅斯等對北韓具有影響力的各國在外交上合作，以防止北韓的暴衝。」

日本首相安倍晉三15日在首相官邸接受日本衛星電視BS JAPAN以及日經CNBC的聯訪時，針對北韓的情勢表示，「(北韓)非常有可能進一步挑釁」「北韓若進行核武實驗，日本將尋求予以追加制裁的新聯合國決議。」

至於針對北韓問題舉行六方會談之提議，安倍認為時期尚早，他表示，「現在應該好好的施壓，營造出讓北韓改變應對方式，真誠地回應國際社會的要求之情況。」

安倍還表示，希望本月下旬在義大利召開的七大工業國集團（G7）領袖高峰會上可與美國總統川普會談，他強調，「在亞太地區緊張感升高時，更必須緊密合作。」安倍還希望利用7月在德國召開G20高峰會時，與中、韓領袖分別舉行高峰會談，並早日實現日中韓高峰會談。

(中時)