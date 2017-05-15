蔡英文任總統將滿周年 滿意度28％、不滿意56％

蔡英文任總統周年滿意度28％，為歷任民選總統最低。圖為母親節蔡英文總統在臉書刊出與媽媽的合照。（圖／取自蔡英文臉書）

蔡英文總統執政即將屆滿一年，根據TVBS於今（15）日所公布之民調，對於蔡英文總統任職一年來表現，滿意度僅28%，不滿意度為56%，不滿意比例為一年來首度超過五成。

TVBS也指出，蔡英文總統周年滿意度28%為歷任民選總統最低，明顯低於李前總統（37%）、陳前總統（41%）及馬前總統（38%）。以年齡層分析，20-29歲年輕族群的滿意度最高，為40%，但年輕族群的不滿意度也高達43%。

以政策項目分析，TVBS民調中心列11項重大政策，包括一例一休、長期照顧、國防自主、年金改革、司法改革、黨產處理、南向政策、前瞻基礎建設、經濟發展、兩岸關係、政策溝通等詢問民眾，調查結果顯示，僅長期照顧及國防自主2項滿意度高於不滿意度，其他項目均是不滿意居多數。

(中時電子報)