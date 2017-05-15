山口組發出居酒屋禁令 「火拼」菜刀改來做料理

世界最富有的黑幫日本山口組。（圖／六代目山口組臉書）

神戶山口組頭目去年下達「居酒屋禁止令」，規定成員只能在家喝酒，不得上居酒屋喝酒，讓以往用來火拼的「菜刀」終於回歸它真正的用途。（圖／冷兵器研究所 ）

「山口組」是日本黑幫最大的指定暴力團，但在前年先後分裂出「神戶山口組」和「任俠團體山口組」。由於各方衝突不斷，為了避免衝突擴大，神戶山口組頭目因此下達「居酒屋禁止令」，規定成員只能在家喝酒，不得上居酒屋喝酒，讓以往用來火拼的「菜刀」終於回歸它真正的用途。

據《東網》報導，前年9月山口組內部分裂後，新舊組織衝突不斷，雙方成員常在居酒屋喝酒時碰面，影響治安。組織高層認為，成員引起暴力事件，事後平息很浪費金錢，亦會使警方的監視更加嚴謹，故希望盡量避免衝突。已停刊的《實話文件》編輯小林俊之指出，神戶山口組去年11月起發出「居酒屋禁止令」，如有工作需要須經上級同意才能前往。小林推測，神戶山口組是因為在前一個月，有幹部在喝酒引發的衝突中被打死，而定下此規定。

小林表示，由於最近許多改在家中喝酒，許多擅長做菜的成員突然有機會被重用，不少年輕成員願意改用菜刀學習烹飪，讓這些菜刀能被正確用於做菜上。

擁有百年歷史的山口組，一直以來控制著日本的地下經濟，不過日本政府為了防止這些「指定暴力團」繼續影響治安，在2011年通過《暴力團排除條例》，禁止其參與商業活動，山口組的財政也受到影響，其中包含組織分裂與成員出走的因素。日本黑幫也面臨到高齡化，成員有40%的比例超過五十歲，未來或有可能因為老化而瓦解。

(中時電子報)