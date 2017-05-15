山口組發出居酒屋禁令 「火拼」菜刀改來做料理
「山口組」是日本黑幫最大的指定暴力團，但在前年先後分裂出「神戶山口組」和「任俠團體山口組」。由於各方衝突不斷，為了避免衝突擴大，神戶山口組頭目因此下達「居酒屋禁止令」，規定成員只能在家喝酒，不得上居酒屋喝酒，讓以往用來火拼的「菜刀」終於回歸它真正的用途。
據《東網》報導，前年9月山口組內部分裂後，新舊組織衝突不斷，雙方成員常在居酒屋喝酒時碰面，影響治安。組織高層認為，成員引起暴力事件，事後平息很浪費金錢，亦會使警方的監視更加嚴謹，故希望盡量避免衝突。已停刊的《實話文件》編輯小林俊之指出，神戶山口組去年11月起發出「居酒屋禁止令」，如有工作需要須經上級同意才能前往。小林推測，神戶山口組是因為在前一個月，有幹部在喝酒引發的衝突中被打死，而定下此規定。
小林表示，由於最近許多改在家中喝酒，許多擅長做菜的成員突然有機會被重用，不少年輕成員願意改用菜刀學習烹飪，讓這些菜刀能被正確用於做菜上。
擁有百年歷史的山口組，一直以來控制著日本的地下經濟，不過日本政府為了防止這些「指定暴力團」繼續影響治安，在2011年通過《暴力團排除條例》，禁止其參與商業活動，山口組的財政也受到影響，其中包含組織分裂與成員出走的因素。日本黑幫也面臨到高齡化，成員有40%的比例超過五十歲，未來或有可能因為老化而瓦解。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。