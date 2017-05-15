建構離岸風電 台中市府將組平台討論

台中市政府15日召開106年度第二次經濟發展諮詢委員會，由市長林佳龍主持！（陳世宗攝）

台中市政府召開106年度第二次經濟發展諮詢委員會，呼應中央前瞻基礎建設計畫-綠能建設，聚焦「綠能」及「台中港2.0」進行討論。（陳世宗攝）

台中市政府15日召開106年度第二次經濟發展諮詢委員會，呼應中央前瞻基礎建設計畫-綠能建設，聚焦「綠能」及「台中港2.0」進行討論；會中多位委員針對建構離岸風電及水湳智慧電網政策提出建議。市長林佳龍最終責成經發局就離岸風電邀請彰化縣府及中央相關單位成立平台，共同討論規劃方向。

今日會議由市長林佳龍主持，邀請台灣港務股份有限公司台中港務分公司、資策會、彰化縣政府、工研院綠能所、台灣綜合研究院院長、智慧化居住空間產業聯盟會長、台灣電力股份有限公司、中華電信、行政院能源及減碳辦公室、歐洲商會、經濟部能源局長官及上緯新能源公司給予指教與建議，並透過委員們意見交流達成相關共識。

經發局長呂曜志說，為推動非核家園及綠能，中央已擬定2025年能源政策目標為核能0%、燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%。再生能源包含太陽能、水力、風力發電等。其中，106至113年建設目標為風力發電達4.2GW(百萬瓩)、太陽能光電達20GW、智慧電表裝設300萬戶。

風力發電包含陸域及離岸發電！經發局表示，台中市有兩處離岸風場，總面積149.3平方公里，平均水深44公尺，開發潛能為370MW(千瓩)。離岸風力發電產業鏈主要分為風場開發經營、風電製造業(包含水下基礎、風力機設備、海纜、變電站等)及風電服務業(規劃設計與維護等)。

為利於離岸風電發展，經發局推動台中港2.0計畫，將台中港分為北東南三大區塊，北區維持生態、觀光功能，東區為商業、休憩功能，南區則為製造業；南岸規劃有風電組裝碼頭(5A、5B碼頭)、運維中心及工業專用區，提供離岸風電產業之需求用地。

針對離岸風機的運作維護，台中港務分公司處長唐伯芬及彰化縣府建設處長戴瑞文都表示，安裝風機約需2-3年，而運維需求則將長達20-30年，目前人才都來自國外，人才培育、本土化是非常重要的課題。

資金方面，台灣綜合研究院長吳再益建議，離岸風電投資金額龐大，而國內保險公司約有22兆資金，依法10%應投資國內重大建設，其投資管道應加以疏通。針對人才本土化，吳院長認為，產業要先本土化，人才才能本土化，政府可先將布局做好，運維才能留在國內。

林佳龍表示，中部是台灣離岸風電發展條件最好的地區，地方政府將形成平台，就投資、綠能、金融等面向進行討論。技術移轉部分，可與國外廠商談妥條件，與地方產學研結合，以利技術留在國內。

針對打造水湳智慧城，林佳龍經請都發局將智慧電表、監控管理系統納入整體規劃，經發局則應擬定促進綠能、節電發展之辦法；林市長認為，水湳智慧城市將是綠能示範區，建構模式將可以輸出，成為典範。

(中時)