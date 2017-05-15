日本長野駒根市純白婚禮 中市2對新人參加

日本長野駒根市純白婚禮，中市新人結婚不忘行銷台中人熱情！（陳世宗翻攝）

日本長野縣駒根市已連續多年，每年邀請兩對台中市新人參加當地著名的「純白婚禮」，副市長林依瑩日前再率領兩對新人參加，在駒根市海拔2千多公尺上的雪峰中完成終身大事。新人宋柏誼、吳致萱更自製2分鐘台中觀光推廣影片，並帶來DIY彩繪煎餅，上面寫著「駒根台中友好」贈送駒根市，希望讓日方感受台中人的熱情。

「純白婚禮」已連續舉行多年，每年邀請兩對台中新人參加，因此新人們也陸續升格當爸媽；駒根市長杉本幸治每年主持活動時，都以在地大家長的身分帶領新人進行儀式，對於新人的下一代，也當作自己的孫子般看待。日前造訪台中時，他還特地與六個台灣孫子相見歡。得知今年新人中已經有人有喜，也就是第七個孫子即將誕生，杉本市長相當開心。

「駒根市已經變成我的娘家！」新人宋柏誼、吳致萱說，結婚是他們夢寐以求的事，能有機會在雪地裡舉辦純白婚禮，在海拔2千多公尺上的雪峰，由駒根市長杉本幸治、台中市副市長林依瑩證婚，終身難忘，希望以後每年都能「回娘家一趟」，看看大家。

特別的是，宋柏誼、吳致萱自製2分鐘的台中觀光推廣影片，並帶來DIY彩繪煎餅，上面寫著「駒根台中友好」要送給駒根市，希望讓日方感受台中人的熱情。

另一組新人柯秉辰及邱芳瑩，男方曾兩次獲校園歌唱比賽冠軍，更是業餘創作歌手，駒根市的美景使他靈感湧現，當場為駒根市創作專屬小情歌，在歡迎晚宴上自彈吉他獻唱，讓現場來賓深受感動。

觀光旅遊局表示，台中與駒根市交流以純白婚禮為起點，未來交流將延伸5個面向，包括積極促成今年秋季台中對松本機場的包機首航、推動學生教育旅行、於登山健行、運動觀光方面互相邀請兩地旅客互訪交流、農特產品相互推廣，及促進兩地企業的互訪。

林依瑩表示，台中市政府一定會全力促成今年秋季台中對松本機場的包機首航，也會持續支持純白婚禮及台中聯合婚禮等主題活動，促進國際交流。

(中時)