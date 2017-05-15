入夜起全台防豪雨 明北部氣溫降8度

中央氣象局預報，今（15）日入夜到明天受鋒面影響，全台天氣不穩，會有局部大雨甚至豪雨。（圖／本報資料照片）

根據中央氣象局表示，今天入夜到明天受鋒面影響，全台天氣不穩，會有局部大雨甚至豪雨，北部高溫可能下降攝氏8度。

氣象局說，入夜到明天，會有較強對流從台灣海峽一波波移入，造成顯著雷雨，各地都可能局部大雨甚至豪雨，提醒民眾外出帶雨具，行車注意安全。

因雲量增加及降雨，氣象局預測明天各地高溫都下降，尤其北部下降達8度，高溫約24度，明天中部高溫約26度，南部29度、30度，宜蘭24度、花蓮27度、台東29度。

由於鋒面滯留，自台灣海峽南部，向西南西延伸至越南，今（15日）晚起至明（16）日鋒面影響，天氣不穩定，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨或豪雨發生的機率。明（16）日中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

17日至22日鋒面南移並滯留於巴士海峽；17日至19日南部及東半部地區有短暫陣雨，午後北部山區及中部地區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲；20日、21日各地有短暫陣雨；22日南部及東半部地區有短暫陣雨，午後北部山區及中部地區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。

(中時電子報)