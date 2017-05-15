通緝犯清境民宿拒捕 警開槍中右小腿

台中市警察局第五分局今日上午前往南投縣仁愛鄉清境農場某家民宿，查緝涉及恐嚇案件的43歲王姓通緝犯時，王男拒捕逃逸，員警開槍試圖阻止，1槍擊中王男的右小腿，子彈卡在腿部，無生命危險。

台中市五分局接獲情資，指43歲涉及恐嚇案件的王姓通緝犯與友人在南投縣仁愛鄉清境農場的某家民宿躲藏，今日上午10時越轄前往查緝，王男與另一名身分不詳男子拒捕逃逸，員警開槍遏止，1槍擊中王男的右小腿，王男血流不止、受傷就擒，另1人則逃逸，警方持續追捕他與王男的關係。

受傷王男後由仁愛消防分隊送往台中榮總埔里分院救治，經初步止血及照Ｘ光，發現子彈卡在右小腿，當日下午轉送中國醫藥大學附設醫院進一步救治。

(中時)