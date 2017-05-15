清境蓋停車場　民眾有異見

清境高山觀景步道即將開放啟用，預料將帶來觀光人潮，也凸顯了清境地區停車位不足的問題。（廖肇祥攝）

清境高山觀景步道將於27日端午節連假開幕，各地民眾網路預約，希望能一親這條號稱台灣最高海拔、最美麗的步道芳澤，但大批遊客上山，也連帶凸顯長久以來清境地區停車位不足問題，縣府擬爭取「前瞻基礎建設計畫」蓋3座立體停車場解決，但也有民眾指出此舉將帶來更嚴重的環境破壞。

海拔1700多公尺的清境農場，因擁有高海拔冷涼的宜人氣候，加上近年來興建了許多特色民宿，吸引許多民眾上山避暑，尤其是連續假日，車位一位難求，而台14甲線公路路幅狹窄，遊客被迫路邊違規停車，製造更多遊客停車亂象，立委馬文君曾帶領官員多次會勘退輔會、林務局土地，指出清境地區興建停車場改善觀光品質有其必要。

而清境高山觀景步道將於27日開放，預料吸引數以千計的遊客上山嚐鮮，加上連續假期，更讓清境交通面臨嚴重考驗，南投縣政府日前會勘，計畫在清境農場遊客中心下方、霧社加油站及仁愛鄉公所附近土地，規劃興建3座3層樓的立體停車場，1、2樓停小客車，3樓停大客車，預計可提供2400個停車位，但部分用地屬於林地，必須變更為交通用地

但也有民眾指出，蓋停車場不見得能改善清境地區交通問題，高山發展觀光可以借鏡許多國家，要軟硬體並行，做好交通管理，不是只拓寬道路、蓋停車場，可搭配便捷合宜的觀光巴士，自行開車上山的駕駛收停車費，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，也可減低過度開發，如果開發過頭，就怕清境成了第二個谷關或廬山，代價太大了。

(中時)