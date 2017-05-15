川普開除FBI局長 民調：38％民眾反對

華爾街日報與國家廣播公司（NBC）合作的民調顯示，關於美國總統川普開除聯邦調查局長科米（James Comey）一事，反對民眾達38％，同意的有29％，約3分之1沒意見，其中同意者大多支持共和黨，而反對者大多支持民主黨。

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