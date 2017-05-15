中央網信辦：勒索病毒傳播速度放緩

新華社報導，自5月12日起，在全球大範圍內爆發的勒索病毒「WannaCry」，對中國網際網路也構成嚴重安全威脅。中共中央網信辦網路安全協調局負責人15日表示，該勒索病毒仍在傳播，但速度已明顯放緩，對廣大用戶而言，最有效的應對措施是要安裝安全防護軟體，及時升級作業系統和各種應用的安全程式。

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