義國女記者直播難民苦況 下一秒遭狂毆

女記者直播難民苦況，卻遭追打。(圖/取自YouTube)

Italian news anchor does report on migrants sleeping rough and then...

義大利一家電視台的女記者與攝影師，日前在羅馬中央火車站附近直播非洲難民露宿街頭苦況，以及街頭送暖的情形，卻遭一群難民攻擊。

據《theblaze》報導，義大利一間電視台的女記者Francesca Parisella，日前與攝影師在羅馬中央火車站直播非洲難民的狀況。影片中，Francesca Parisella介紹著現場畫面，「難民們在地板鋪紙板睡覺，不久前一位路過的善心人士，分送熱食給他們」。

不過，正當Francesca Parisella說到難民們的目標是抵往米蘭，或更北方的城市時，畫面突然變為劇烈晃動的街景，接下來她開始高聲尖叫，和主持人 Nicola Porro不斷說「我們被襲擊了」，還驚恐問難民「你想要什麼？你瘋了」！

察覺情況不對勁後，Nicola Porro要女記者立刻離開現場，並指示工作人員報警，直播訊號一度中斷。幾分鐘後直播重啟，Francesca Parisella已在計程車上，躲避了難民攻擊，畫面還出現數名警察，疑似在向攻擊者問話。義大利《日報》指出，難民毆打攝影師，損壞了攝影機，幸當時恰好有計程車停靠，才未造成更嚴重的後果。

(中時電子報)