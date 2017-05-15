邱淑貞三千金同框 甜美顏值爆表！
昔日性感女神邱淑貞1999年和富商沈嘉偉婚後育有3個女兒，昨（14日）適逢母親節，3姊妹和乾媽一起聚餐，3人難得同框入鏡，高顏值立刻吸引網友的視線。
邱淑貞的三個千金沈月、沈日和沈晨，昨和香港資深藝人、也是她們乾媽的上山師鈉一起慶祝母親節，對方開心在IG曬出合照，並發文：「母親節和最甜美的3個乾女兒吃午餐，我愛妳們！」不過，畫面中少了邱淑貞，不知此照是否由她掌鏡。
15歲大女兒沈月向來被封「最美星二代」，這回現身依舊甜美，12歲沈日也露出淺淺一笑，越來越有少女味，最小的6歲沈晨則被乾媽抱在懷裡，雖然上排牙齒少了2顆仍對著鏡頭燦笑，模樣相當可愛。除了沈月，沈日和沈晨較少露面，此回三姊妹合體，也被大讚都遺傳了媽媽超高顏值。
(中時電子報)
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