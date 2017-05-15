WannaCry搞烏龍！駭了全世界 贖金只到手5萬美元

第一財經15日報導，5月12日起，一款名為「WannaCry」的勒索軟體，在全球150多個國家傳播，感染了包括醫院、教育、能源、通信、製造業等以及政府部門在內的多個領域。而據15日CNBC援引一位行業內人士的說法，在全球20萬台電腦上鎖定資料、要求機主支付比特幣作為贖金的這幫駭客，迄今僅賺到了5萬美元左右的贖金。

位於倫敦的初創企業Elliptic幫助執法機構，追蹤那些使用加密貨幣的網路罪犯，Elliptic調查的網路犯罪案件涉及比特幣非法交易、洗錢案等，公司主要向美國和英國的執法機構提供服務。據該公司CEO史密斯（James smith）稱，自週五到週一早晨，他的公司發現約有價值5萬美元的比特幣，被支付給駭客。

相對於此次攻擊的範圍和規模，5萬美元的贖金顯然是一筆「小數目」，其背後的主要原因之一是，許多人不知比特幣為何物、也不知道如何用比特幣支付贖金。而購買大量加密貨幣，需要一定時間，並且開通比特幣錢包帳戶、進行交易也需要一個較長的流程。

據駭客們的說法，從週五開始的72小時，解鎖的贖金是300美元，72小時後贖金將翻番至600美元，7天后文件將永久鎖定。

(工商)