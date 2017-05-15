海生館攝影展 秀海洋界時尚大賽
屏東海洋生物博物館舉辦攝影巡迴展，這次將北上與國立海洋科技博物館、基隆市政府合作，到基隆的海科館，展出台灣珊瑚礁生態系中，穿著點點與與條紋等幾何紋路的繽紛海洋生物，讓民眾飽覽「海洋界的時尚服裝大賽」。
即日起至9月30日的攝影展，以海生館豐富且多樣的水下攝影作品，及出版圖鑑所收錄的海洋生態影像成果，做為展覽基礎，展區分為可愛小丑魚、珊瑚的線條、哭泣的海洋等主題，及海生館影像區，並設專區介紹墾丁、綠島、蘭嶼潛點，搭配展出水下攝影器材及潛水裝備。
更吸引人的是這裡能看到海洋生物爭奇鬥豔的「時裝秀現場」，如黑白相間的海百合，最常見安波岩蝦躲藏其中，安波岩蝦體色隨著宿主的顏色而變化，與環境融為一體；身體佈滿著黃色疣突狀圓點的相模多角海蛞蝓，時尚感十足；巴氏豆丁海馬擁有2公分以下的超小體型，且體色會隨棲息環境而改變。
海生館表示，巡迴展以跨域合作的模式，與國立海洋科技博物館、基隆市政府合作，來到基隆的海科館，展出台灣周邊海域的水下影像，而一旁的望海巷海灣，其西側的潮境海灣正好坐落於潮境海灣保育區內，伴著一大片遼闊的山海美景，為展覽增添濃厚的海洋味。
(中時)
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