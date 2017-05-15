林揆向僑胞宣示前瞻建設決心

林揆今晚出席僑務會議晚宴，說明推動前瞻建設決心。（圖／行政院提供）

林揆今晚出席全球僑務會議晚宴時，向僑胞宣示政府推動前瞻基礎建設的必要性與決心，也期盼僑胞支持「新南向政策」，並將國際視野帶回台灣，讓台灣因而進步成長，邁向國際。

林揆表示，此次全球僑務會議選擇在高雄召開，就是希望與僑胞共同見證高雄進步。陳菊市長與中央合作的「亞洲新灣區聯盟」，可使高雄成為國際知名的港灣城市。

他說，台灣需要往前走，一定要具備國際的視野與格局，因此行政院提出「前瞻基礎建設計畫」，選定綠能、數位、水環境、軌道，以及城鄉建設等5領域重要的代表性建設，要為台灣未來發展奠下基礎。

林揆指出，台灣人口稠密，須有好的公共運輸系統，政府希望將捷運、台高鐵、輕軌，以及觀光用軌道等，串聯起來做整體性的規畫，使台灣軌道發展成為重要交通骨幹及文化特色。

林也以高鐵、鐵路地下化及台北捷運為例指出，過去國家很多的重大建設在興建時遭受批評和爭議，但今日來看，這些建設都是具有前瞻性，如果這些建設是未來台灣邁向現代化國家應該有的項目，就一定要去做。

林揆進一步表示，由於氣候變遷，台灣容易面臨水文方面的天然災害，不但要把防洪、排洪系統做好，也要結合水資源與環境發展。在綠能建設方面，台灣有很好的太陽能發電及風力發電場域，經過政府幾個月的努力，目前已看到初步成果，並引起國外投資人興趣，有意提出投資計畫，政府需要做的就是告訴社會大眾，發展綠能、太陽能、風力發電，絕對可以成功。

此外，林揆表示，數位建設與未來生活密切相關，不管從生產、消費或生活面來看，無人車或無人工廠的出現，智慧化的發展都是必然的趨勢，台灣一定要掌握潮流，在第四次工業革命取得全球領先的地位，讓台灣經濟發展脫胎換骨。

林揆說，台灣長期以來有南北、城鄉差距問題，但政府應照顧每一位國民，因此前瞻基礎建設計畫特別加入城鄉建設，期讓城鄉均衡發展。前瞻基礎建設計畫雖不能包山包海，但每一項都具有意義，對國家都有幫助。

(工商)