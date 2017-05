超爆笑公車英文告示 條條都有亮點

網友在PTT笨版上貼出一張公車上的告示,英文翻譯令人噴飯。(取自PTT)

為了方便外國遊客,台灣在各種告示、菜單上都會貼心地附上英文版本,不過也常鬧出笑話,有人就在PTT貼出一張公車上告示,上面的英文錯誤笑翻網友。

有網友今天在PTT的笨板上貼出一張公車上的告示,但英文卻錯得離譜,上車刷卡被翻做是「On the car credit car」,下車刷卡翻做「Get off the card」成了「從卡下去」,不刷鎖卡成了「Do not brush the card」,未到站請勿提早刷下車更被寫成「Do not arrive at the station do not brush off early」,只有最後一條「下車請按下車鈴」的英文勉強能夠理解。

照片貼出引發討論,刷卡的「刷」被直譯成brush更是讓網友笑翻,說告示是貼心的提醒說不要刷到卡,否則刮花了會不能用。

(中時電子報)