北韓與中國大陸交惡 擬與台灣建交？

美國之音中文網臉書舉辦海峽論壇，左起黃裕鈞、吳漢、蕭台福。（圖／取自美國之音中文網臉書）

美國之音中文網臉書頁於今（15）日拋出一議題，即「台灣與北韓是否有可能建交？」專家表示，這是一個很荒謬的想法。

美國之音中文網臉書頁今日舉辦「海峽論談」，黃裕鈞表示，台灣跟北韓建交的議題，在華府外交圈沒有太多的討論，原因是他們認為這是一個很荒謬的想法。

黃裕鈞說，蔡英文政府對於國際形勢了解，在現實下也不應該做這樣的考量。事實上台灣和北韓建交沒有實質意義，只是和中國大陸打外交戰。台灣如果與北韓建交，北京也一定會拔走更多台灣的邦交國。

另外，前國安局官員蕭台福則表示，台灣跟北韓除了少數的旅遊和商貿，過去沒有關係、現在沒有關係、可見的未來也不可能有關係，因為受到美國和大陸雙重的限制。這是國際現實！總之台灣與北韓之間不太可能有密切交流

按台灣與北韓過去並非沒有任何交流。1992年台灣與南韓斷交之後，開始接觸北韓，北韓當時不滿中國大陸與南韓建交，所以相當積極地回應台灣的要求。可惜走漏風聲，被美國發現，終止了這項互動。不過，北韓於1996年在台北設立了海外總代理事務所，處理旅遊觀光事宜。2009年，台灣外貿協會設立了台灣朝鮮貿易協會，負責雙邊的貿易交流。

(中時電子報)