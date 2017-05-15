汐止崇德國小推螢火蟲復育 平地也能看

汐止崇德國小進行螢火蟲復育將近30年，每年夏季在校內舉辦夜間賞螢活動，極受民眾歡迎。（新北市崇德國小提供）

汐止區崇德國小復育螢火蟲有成，每年夏季舉辦校園夜間賞螢活動，極受民眾歡迎。今年學校加入教育局「諾亞方舟計畫」復育台灣原生動植物，日前與十幾所學校聯合舉辦千人賞螢活動，吸引不少民眾參加，展現學校復育螢火蟲成果。

崇德國小校長王俊杰表示，學校最早從1991年開始從事螢火蟲復育，當時由賴胤就老師帶領學生進行螢火蟲棲地調查；1995年崇德國小成立螢火蟲生態觀察室，並在汐止、平溪交界的磐石嶺進行第1次螢火蟲野放；2000年定期舉辦賞螢活動，推廣生態教育；2009年崇德國小完成賞螢生態步道，推展校內賞螢活動。

崇德國小將螢火蟲復育納入特色課程，經多年努力成功復育黃緣螢、梭德氏脈翅螢等本土螢火蟲，每年在校內推出賞螢活動皆報名額滿，民眾不須上山，漫步在校方用心營造的賞螢步道，就能觀賞到夏日螢火蟲點點光芒閃爍，極受民眾歡迎，儼然成為新北市復育螢火蟲重要據點。

另外，崇德國小將音樂和賞螢活動結合，邀請民眾和家長賞螢同時，同時欣賞學生音樂表演；也希望喚醒民眾對生態保育重視，努力保護環境，讓螢火蟲能與人類世代永續共存。

(中時)