瞎扯舒淇侯孝賢開房 陸媒道歉了
女神舒淇和名導侯孝賢合作多年、情同父女，沒想到上月竟被陸媒《南方人物周刊》瞎扯他們的緋聞，甚至說兩人開房，讓舒淇氣到透過經紀公司駁斥不實報導，怒控他們捏造事實、惡意誹謗，而《南方人物周刊》今終於公開致歉聲明書。
《南方人物周刊》今在微博貼出一致歉聲明，表示4月17號發布了一篇《白百何們的人設修辭術‧旁觀娛樂》原創文章，其內容提到「在這件事情上，還是舒淇老師被偷拍到與侯孝賢開房之後說出了真相，沒什麼，在藝人行業，這像換件衫那麼平常」是不實內容，更稱他們未盡謹慎審核，使得該內容在網路傳播，「侵害舒淇小姐的名譽並誤導社會大眾」，對於給舒淇造成負面影響，表達誠摯的歉意。
(中時電子報)
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